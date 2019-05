Primärmarkt: National Australia Bank platzierte gestern eine EUR Dualtranche (A: EUR 750 Mio., 5J, MS+35 BP; B: EUR 500 Mio., 12J, MS+60 BP). Die World Bank (International Bank for Reconstruction & Development) kündigte gestern an, abhängig von den Marktgegebenheiten, demnächst einen EUR Sustainable Bond im Benchmarkformat begeben zu wollen. Die geplante Laufzeit liegt bei 10 Jahren. Eine weitere Emission kündigte die Hypovereinsbank (UniCredit Bank AG) an. Diese plant eine EUR Covered Bond Benchmarkemission mit 15 Jahren Laufzeit zu begeben.Ratings: Moody's ...

Den vollständigen Artikel lesen ...