Kurz vor der Hauptversammlung kündigt Volkswagen den Aufbau einer eigenen Batteriezellfertigung an. An anderer Stelle sollen wohl Teilbereiche verkauft werden. Der Umbau zum E-Auto-Konzern schreitet deutlich voran.

Der Umstieg auf Elektromobilität hat bei VW-Chef Herbert Diess hohe Priorität. Das hat er in den vergangenen Monaten sehr deutlich gemacht - und seinen Worten schon mehrfach Taten folgen lassen. Zum Beispiel mit der Vorstellung des ersten vollelektrischen VW-Modells ID.3 in der vergangenen Woche. Das CO2-neutral-gebaute E-Auto soll bereits im kommenden Jahr ausgeliefert werden. Bereits vor der Markteinführung hat VW eine riesige Marketing-Maschinerie angeschmissen.

2025 will Volkswagen bei E-Autos die weltweite Nummer eins sein - mit mindestens einer Million verkaufter Fahrzeuge. Bis 2028 sollen bis zu 70 neue VW-Elektromodelle auf den Markt kommen. "Wir werden mehr E-Autos anbieten als jeder andere Autobauer auf der Welt", sagte Jürgen Stackmann, VW-Markenvorstand für Vertrieb, Marketing & After Sales, vergangene Woche. Doch nicht nur die neue ID-Modellreihe soll Volkswagens Elektro-Wandel symbolisieren. VW startet im Herbst zudem einen eigenen Carsharingdienst - zunächst in Berlin, der ausschließlich E-Autos in der Flotte hat.

Nun kündigt VW kurz vor seiner Hauptversammlung in Wolfsburg an, in eine eigene Batteriezellenfertigung im niedersächsischen Salzgitter investieren zu wollen. Dort steht bereits eine Pilotanlage für Batteriezellen. Der Aufsichtsrat beschloss am Montag, knapp eine Milliarde Euro in eine eigene Batteriezellfertigung zu investieren.

