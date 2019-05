Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe starke Resultate vorgelegt, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Anders als bei der Verluste schreibenden Konkurrenz hätten die Kölner das operative Ergebnis leicht steigern können./ag/la

