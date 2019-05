Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Rocket Internet hat sich für etwa 350 Millionen Euro vom restlichen Anteil an Hellofresh getrennt. Der Berliner Startup-Inkubator teilte mit, dass die 43,7 Millionen Aktien des Kochboxenversenders für 8,00 Euro je Aktie platziert wurden. Damit wurden die Aktien mit einem Abschlag zum Hellofresh-Schlusskurs von 8,58 Euro am Montag verkauft. Basierend auf dem Hellofresh-Schlusskurs vom Montag war der Anteil etwa 375 Millionen Euro wert.

Die Platzierung fand seit Montagabend in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens statt, ausschließlich an institutionelle Anleger. Das Closing der Transaktion wird voraussichtlich am 16. Mai erfolgen. Berenberg war Sole Bookrunner bei der Transaktion. Nach jüngsten Angaben hielt Rocket Internet zuletzt knapp 29 Prozent an dem ehemaligen Portfolio-Unternehmen, das seit November 2017 selbst börsennotiert ist.

