Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag im frühen Handel etwas gefallen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,07 Prozent auf 166,45 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug minus 0,07 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone gab es nur leichte Kursveränderungen.

Die Sorge vor einer weiteren Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China konnte damit den vergleichsweise sicheren Bundesanleihen vorerst keinen neuen Auftrieb verleihen. Nach Einschätzung von Anleiheexperten bleibt der Konflikt aber vorerst das alles beherrschende Thema. Sie beschrieben die Stimmung der Anleger als "zwischen Hoffen und Bangen".

"Die Hoffnung stirbt zuletzt, dass die jüngste Eskalation im Handelskonflikt Teil des Verhandlungspokers ist", hieß es weiter in einer Analyse der Commerzbank-Experten. Konjunkturdaten treten derzeit etwas in den Hintergrund. Am späten Vormittag könnten aber die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen./jkr/bgf/zb

