Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer nach der dritten Glyphosat-Schlappe vor einem US-Gericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Der verhängte Straf-Schadenersatz habe einen weiteren Höchststand erreicht, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2019 / 07:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

