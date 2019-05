JPMorgan hat Bayer nach einer weiteren Niederlage in einem US-Gyphosat-Prozess auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Auch wenn im nunmehr dritten Fall Schadenersatz zugesprochen wurde, sei es zu früh, um die gesamten Belastungen aus Glyphosat-Prozessen bewerten zu können, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es müssten mindestens 10 bis 12 Fälle abgewartet werden, und auch der Einspruch des Agrarchemiekonzerns in einigen Fällen, um die Belastungen besser abschätzen zu können. Das dürfte nicht vor Mitte 2020 der Fall sein./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2019 / 06:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2019 / 06:51 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-05-14/09:01

ISIN: DE000BAY0017