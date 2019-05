Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAF-Holland nach zahlen zum ersten Quartal von 23 auf 16 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies unterstreiche seine Auffassung, dass das Unternehmen in den Kernmärkten Europa und Nordamerika einige Marktanteile hinzugewinne. Angesichts steigernder gesamtwirtschaftlicher Risiken aber lege er nun höhere Kapitalkosten zu Grunde, begründete Lorrain das niedrigere Kursziel./la/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2019 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

