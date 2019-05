Die Aktien der Allianz SE haben am Dienstag nach Zahlen im frühen Handel ein knappes halbes Prozent dazu gewonnen und waren damit etwas besser als der Dax mit plus 0,3 Prozent.

Geringere Schäden durch Stürme und andere Naturkatastrophen hatten Europas größtem Versicherer zum Jahresauftakt einen überraschend starken Gewinnschub beschert.

Analysten lobten das Zahlenwerk. Dank der starken Entwicklung im Geschäft mit Sachversicherungen habe der operative Gewinn der Münchener die Erwartungen übertroffen, schrieb etwa Analyst Michael Huttner von JPMorgan. Er lobte die Qualität der vorgelegten Zahlen.

Die Allianz-Aktien laufen in diesem Jahr bislang sehr gut. Das Plus seit Jahresanfang beläuft sich auf mehr als 12 Prozent, in etwa soviel wie der Gewinn für den Dax. Anfang Mai waren sie bis auf 216,20 Euro geklettert. Aktuell kosten sie knapp 198 Euro. Die Dividende von 9 Euro wurde in der vergangenen Woche vom Kurs abgezogen./ajx/jha

