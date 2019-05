Die börsennotierte Sanochemia Pharmazeutika AG hat im Patentstreit mit der Firma Guerbet Societe Anonyme einen, den Angaben zufolge, entscheidenden Erfolg erzielt. Nach der positiven Entscheidung im ersten Patentverfahren Anfang März habe das europäische Patentamt nun auch in einem zweiten Verfahren entschieden, dass ein weiteres Herstellpatent des Originators Guerbet keine Gültigkeit besitze, so das Unternehmen. "Ein großer Erfolg für unser Unternehmen ist erreicht worden. Diese Entscheidung gibt uns Rückenwind, die Expansion mit Gadotersäure, welches unser Hauptprodukt ist, in weiteren Ländern fortzusetzen" so Sanochemia CEO Timo Bender.

Den vollständigen Artikel lesen ...