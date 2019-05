Der Chemiekonzern muss in den USA zwei Milliarden Euro Strafe wegen des Unkrautvernichters Glyphosat zahlen. An der Börse verliert der Titel von Bayer.

Der deutsche Leitindex startet den Dienstag im Plus - bei 11.935,82 Punkten liegt der Dax etwa 0,5 Prozent höher im Frühhandel. Erst am Vortag ist der Dax unter die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten gerutscht - und schloss knapp 1,5 Prozent im Minus bei 11.876,65 Punkten.

Im Fokus zum Handelsauftakt: die Bayer-Aktie. Der Leverkusener Chemie- und Pharmakonzern steht vor Milliardenstrafen: Im dritten Prozess um das glyphosathaltige Monsanto-Mittel Roundup hat Bayer eine Niederlage erlitten. Zwei Milliarden Dollar Strafe muss der Konzern zahlen, weil der Unkrautvernichter Glyphosat krebserregend sei und Monsanto nicht ausreichend davor gewarnt habe. Bayer hat im vergangenen Jahr Monsanto für 60 Milliarden Euro übernommen.

Auch der Handelsstreit zwischen den USA und China belastet die Märkte. Am Montag reagierten die Chinesen mit Strafzöllen in Höhe von 60 Milliarden Dollar an - als Antwort auf die von den USA erlassenen Strafzölle in Höhe von 200 Milliarden Dollar. Die US-Börsen haben daraufhin am ...

