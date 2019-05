FRANKFURT (Dow Jones)--BMW hat auch im April mehr Autos verkauft. Die Auslieferungen von BMW, Mini und Rolls-Royce legten nach Angaben des Unternehmens um 0,7 Prozent auf 196.179 Einheiten zu. Damit lag der Absatz in den ersten vier Monaten trotz des Abwärtstrends in vielen Märkten bei 801.520 Fahrzeugen, was noch ein kleines Plus von 0,2 Prozent bedeute.

Von der Kernmarke wurden vor allem dank guter Nachfrage nach BMW-X-Modellen 171.154 Wagen verkauft, ein Anstieg von 2,3 Prozent. Seit Januar wurden 690.469 Wagen ausgeliefert (plus 0,8 Prozent). Bei Mini sackte der Absatz im April um 9,9 Prozent auf 24.623 Fahrzeuge. Seit Jahresbeginn waren es 3,7 Prozent weniger.

"Die in einem herausfordernden Umfeld erzielte positive Absatzentwicklung zeigt, dass wir mit unseren aktuellen Modelleinführungen neue Kunden für unsere Kernmarke gewinnen. Wir liegen damit auf Kurs, 2019 wie geplant unseren Absatz zu steigern", sagte das für Kunde, Marken und Vertrieb zuständige Vorstandsmitglied Pieter Nota.

May 14, 2019

