FRANKFURT (Dow Jones)--Die Vodafone Group kann sich über die Entwicklung ihrer Deutschland-Tochter freuen. Das bereinigte EBITDA wuchs 2018/19 organisch um 4,3 Prozent auf knapp 4,1 Milliarden Euro. Im Konzern war es nur um gut 3 Prozent gestiegen. Die EBITDA-Marge der Vodafone GmbH legte auf 37,4 von 37,0 Prozent zu.

Der Serviceumsatz der Düsseldorfer Gesellschaft nahm bereinigt um 1,5 Prozent auf 10,3 Milliarden Euro zu. Im Mobilfunkgeschäft wuchs er um 0,8 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro. Im Geschäftsjahr gewann Vodafone Deutschland 715.000 neue Mobilfunk-Vertragskunden. Im Festnetzgeschäft stieg der Serviceumsatz um 2,6 Prozent auf nahezu 4,2 Milliarden Euro, gestützt durch 264.000 neue Breitbandkunden und ein Umsatzwachstum im Kabelgeschäft von 4,1 Prozent.

Mit Blick auf die geplante Übernahme von Unitymedia sagte CEO Hannes Ametsreiter laut Mitteilung: "Wir haben der EU-Kommission ein umfangreiches Maßnahmenpaket für noch mehr Wettbewerb vorgeschlagen, das den Wettbewerb in Deutschland auf eine neue Stufe hebt. Nun hoffen wir auf grünes Licht aus Brüssel." Vodafone will bis 2022 schnelle Gigabit-Anschlüsse für 25 Millionen Haushalte schaffen. Dafür wird das Unternehmen in den nächsten Jahren rund 12 Milliarden Euro in das Kabelnetz investieren.

May 14, 2019 03:19 ET (07:19 GMT)

