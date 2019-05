IBC (Intermediate Bulk Container) sind entstanden aus der vermeintlich einfachen Idee, Fässer zu bündeln. In der Folgezeit erkannten Nutzer, wie vielfältig die Einsatzmöglichkeiten der Container sind. Entsprechend wurden IBC ausgebaut und spezifiziert. Eine Erfolgsgeschichte, die auch in Zukunft weiteres Potenzial entfalten wird.Die allgemeinen Vorteile heutiger IBC, im Gegensatz zu den früher verwendeten, kleineren Fässern, liegen auf der Hand: So nutzen sie durch die kubische Ausführung den Füllraum besser aus. Je nach Bauweise und Ausführung fassen sie dabei ein Volumen von 500 bis 3.000 l. ...

