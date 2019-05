Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Risikoaversion heißt das bestimmende Thema auch zum Wochenauftakt und noch ist nicht abzusehen, dass sich an den zahlreichen Krisenherden Entspannung einstellt, so die Analysten der Helaba.Die seit der letzten Woche dominierende Verunsicherung könnte bei der heute anstehenden ZEW-Umfrage für den laufenden Monat Spuren hinterlassen haben. Bis zuletzt habe sich, begünstigt durch die freundliche Aktientendenz der letzten Wochen und Monate, eine leichte Erholung bei den Stimmungsindikatoren gezeigt - vor allem getrieben von den entsprechenden Erwartungskomponenten. Im Hinblick auf die heutigen Zahlen sei dabei insbesondere das sentixInvestorenvertrauen zu nennen, das im Mai nochmals gestiegen sei. Hierbei habe sogar die Lageeinschätzung zugenommen. Angesichts dessen sei mit einer ebenfalls verbesserten ZEW-Umfrage zu rechnen. Einen Unsicherheitsfaktor stelle aber oben angesprochene Risikoaversion dar, denn die sinkenden Aktienkurse und die steigende Nachfrage nach "Safe-Haven-Assets" könnten das Meinungsbild in der letzten Woche noch getrübt haben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...