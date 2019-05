Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mehrheitlich mit Abgaben, aber deutlich über den im Handelsverlauf markierten Tagestiefs, haben die Aktienmärkte in Ostasien am Dienstag den Handel beendet. Das dominierende Thema blieb der eskalierte Handelsstreit zwischen den USA und China. Nach den jüngsten Drohungen und den am Freitag verhängten neuen Strafzöllen auf chinesische Waren zeigte sich US-Präsident Donald Trump nun wieder etwas zurückhaltender.

"Ich habe diese Entscheidung noch nicht getroffen", sagte er mit Blick auf die Ankündigung, nun Strafzölle auf praktisch alle US-Importe aus China prüfen zu lassen. Zudem will sich Trump im Juni auf dem G20-Gipfel mit Chinas Präsident Xi Jinping treffen.

Gleichwohl ließ die Reaktion aus Peking auf die jüngsten Anhebungen nicht lange auf sich warten: Die chinesische Regierung hat angekündigt, ab 1. Juni die Einfuhrabgaben auf bestimmte US-Importe zu erhöhen. Die chinesischen Strafzölle werden zwischen 5 und 25 Prozent auf US-Importe im Wert von 60 Milliarden Dollar betragen, hieß es.

Die sehr schwachen Vorgaben der Wall Street, wo die jüngste Eskalationsstufe im Handelsstreit Dow & Co den schwächsten Handelstag seit 3. Januar beschert hatte, belasteten an den Börsen in Asien lediglich im frühen Handel. Teilnehmer sprachen mit Blick auf die Erholung auch von ersten Gelegenheitskäufen.

Hongkong verzeichnet nach Feiertag größtes Minus

Am deutlichsten fiel das Minus in Hongkong aus, wo es für den Hang-Seng-Index im späten Handel um 1,7 Prozent nach unten ging. Hier war der Markt zu Wochenbeginn aufgrund eines Feiertages geschlossen. Der Schanghai-Composite gab um 0,7 Prozent auf 2.884 Punkte nach. Im Verlauf hatte der Index schon fast den Sprung in positives Terrain geschafft, fiel anschließend aber wieder zurück.

Der Nikkei-225 reduzierte sich um 0,6 Prozent auf 21.067 Punkte, nachdem der Index zwischenzeitlich rund 2 Prozent im Minus gelegen hatte. Auch die Yen-Abschwächung stützte hier die Erholung. Dennoch gab der Index den siebten Handelstag in Folge nach - zuletzt war dies vor drei Jahren der Fall.

In Sydney fiel der S&P/ASX-200 um 0,9 Prozent. Hier belasteten vor allem die neuerlichen Abgaben bei den Finanzwerten den Markt. Der Sektor verlor 1,7 Prozent. Dagegen schossen Fortescue um 7,4 Prozent nach oben. Das Unternehmen will eine Sonderdividende in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar ausschütten.

Yen und Goldpreis mit leichten Abgaben

Mit der Hoffnung auf eine Lösung im Handelsstreit und den etwas moderateren Tönen aus Washington ging auch die Nachfrage für die "sicheren Häfen" Yen und Gold zurück. Die japanische Währung schwächte sich gegenüber dem Tageshoch zu Wochenbeginn wieder deutlich ab. Der Dollar war am Vortag bis auf 109,01 Yen gefallen und lag nun bei 109,74 Yen.

Der Goldpreis hatte zu Wochenbeginn kurzzeitig den Sprung über die Marke von 1.300 Dollar geschafft. Die Feinunze verlor am Dienstag 0,2 Prozent auf 1.297 Dollar. Hier belastete auch die leichte Dollar-Erholung.

Baic-Aktie mit Daimler-Plänen unter Abgabedruck

Für die Baic-Aktie ging es in Hongkong um 4,2 Prozent nach unten. Der chinesische Autobauer wolle eine Beteiligung von bis zu 5 Prozent an Daimler erwerben, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Vortag unter Berufung auf Insider. Laut Reuters hat Baic die Behörden in Peking gebeten, den Kauf eines solchen Anteils zu unterstützen. Baic hat gemäß dem Bericht begonnen, Aktien über den Markt zu kaufen.

Erneut unter Abgabedruck stand die Softbank-Aktie, die weitere 5,4 Prozent verlor. Die Uber-Aktie brach nach dem enttäuschenden Börsendebüt am Freitag am Montag um weitere 10,4 Prozent ein. Hier drückten vor allem Sorgen über die Bewertung des Fahrdienstes. Softbank ist mit 16,3 Prozent an Uber beteiligt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.239,90 -0,92% +10,51% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.067,23 -0,59% +5,26% 08:00 Kospi (Seoul) 2.081,84 +0,14% +2,00% 08:00 Schanghai-Comp. 2.883,61 -0,69% +15,63% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.064,33 -1,70% +10,46% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.519,25 -0,37% +8,14% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.213,07 -0,66% +5,39% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.599,39 -0,11% -5,29% 11:00 BSE (Mumbai) 37.071,11 -0,05% +2,25% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:26 % YTD EUR/USD 1,1239 +0,1% 1,1225 1,1231 -2,0% EUR/JPY 123,34 +0,6% 122,63 123,19 -1,9% EUR/GBP 0,8689 +0,3% 0,8660 0,8637 -3,5% GBP/USD 1,2935 -0,2% 1,2963 1,3004 +1,5% USD/JPY 109,74 +0,5% 109,22 109,67 +0,1% USD/KRW 1186,60 -0,2% 1188,90 1187,70 +6,5% USD/CNY 6,8737 -0,1% 6,8784 6,8638 -0,1% USD/CNH 6,8995 -0,2% 6,9142 6,8999 +0,4% USD/HKD 7,8487 -0,0% 7,8492 7,8484 +0,2% AUD/USD 0,6954 +0,1% 0,6945 0,6972 -1,3% NZD/USD 0,6585 +0,2% 0,6570 0,6580 -1,9% Bitcoin BTC/USD 8.126,01 +0,1% 8.118,51 7.062,51 +118,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,29 61,21 +0,1% 0,08 +29,6% Brent/ICE 70,44 70,23 +0,3% 0,21 +28,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.297,91 1.299,91 -0,2% -2,00 +1,2% Silber (Spot) 14,80 14,78 +0,1% +0,02 -4,5% Platin (Spot) 860,80 853,93 +0,8% +6,87 +8,1% Kupfer-Future 2,74 2,73 +0,5% +0,01 +4,0% ===

