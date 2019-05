Eine Kapitalerhöhung hat am Dienstag den Kurs von Vonovia belastet. Die Papiere verloren 1,6 Prozent auf 48,05 Euro. Der Immobilienkonzern hat mit der Kapitalerhöhung mehr Geld eingenommen als erhofft. Der Bruttoemissionserlös lag bei gut 744 Millionen Euro. Ursprünglich hatte Vonovia 650 Millionen Euro angepeilt.

Analyst Jonathan Kownator nannte die Maßnahme von Vonovia "opportunistisch", denn die Immobiliengesellschaft habe das Kapital erhöht nach einem starken Kursanstieg der Aktien. Dieser handele per Schlusskurs am Montag mit einem Aufschlag von 7 Prozent auf das Nettoanlagevermögen im ersten Quartal. Seit Jahresbeginn war dieser um fast ein Viertel gestiegen und hatte am Vortag bei knapp 49 Euro ein Rekordhoch erreicht./bek/jha/

