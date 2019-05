Die im direct market plus der Wiener Börse gelistete Wolftank-Adisa Holding AG startet eine Zusammenarbeit mit der Stadt Ningbo im chinesischen Zhenhai-District für Boden- und Grundwasser-Reinigungsbereich. Diese Kooperation wurde im Rahmen des Projektes "Chinas neue Seidenstraße -one belt one road-" gemeinsam mit der österreichischen Wirtschaftsdelegation unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzler Sebastian Kurz, unterschrieben. Die langfristige Zusammenarbeit beinhaltet die Nutzung der Wolftank-Adisa "in-situ Reinigungstechnologie" im Chemie- und Industriepark Ningbo sowie weitere Aktivitäten bei Industrie-Tanksanierungen. "Diese mit Unterstützung unserer Bundesregierung geschlossene Kooperationsvereinbarung ist ein weiterer Meilenstein in unserer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...