Norwegen führt. Nirgends sonst wird der Umstieg auf Elektroautos entschlossener vorangetrieben. Davon wollen nun auch deutsche Autohersteller profitieren - und begeben sich auf ein ganz neues Terrain.

Es ist eisig an diesem Vormittag. Und damit es auf dem Rastplatz im Südosten Norwegens, an der Autobahn zwischen Oslo und Kristiansand, neben Fast-Food-Restaurant und Tankstelle, weniger trostlos wirkt, dröhnen fröhliche Popsongs aus einem Partyzelt. Bunte Luftballons flattern im Wind.

Der Gast aus Deutschland ist nicht nur in geschäftlicher Mission gekommen. "Im Sommer will ich mit meiner Familie Urlaub in Norwegen machen", erzählt Marcus Groll. Dann wolle er von München bis Trondheim fahren und sein Elektroauto ausschließlich an Schnellladesäulen des deutschen Betreibers Ionity aufladen. Groll führt die Geschäfte beim Joint Venture von BMW, Daimler, Ford und dem Volkswagen-Konzern. Das Unternehmen will Elektromobilität auf langen Strecken attraktiv machen. Und so eröffnet Groll jetzt hier acht Schnellladesäulen, wo sich die Batterien von E-Autos in weniger als einer halben Stunde laden lassen.

Die Automobilhersteller haben Ionity 2017 gegründet und wollen bis 2020 insgesamt 400 Ladeparks in Europa aufgebaut haben. 88 sind schon in Betrieb, darunter in Frankreich, Deutschland und Dänemark. In Norwegen betreibt Ionity bereits acht Anlagen, drei weitere befinden sich im Aufbau.

In Deutschland sind die Ladesäulen, die Ionity, aber auch andere Unternehmen, Stadtwerke, Stromversorger wie EnBW oder EWE und Handelsketten wie Aldi, Lidl oder Ikea aufbauen, so etwas wie Symbole einer waghalsigen Wette: In den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres verfügten gerade einmal 1,9 Prozent der in Deutschland neu zugelassenen Autos über einen Elektroantrieb. In Norwegen waren es im gleichen Zeitraum rund 48 Prozent, im März 2019 sogar knapp 60 Prozent. Die Schnellladesäulen an den Autobahnen werden dort tatsächlich schon genutzt. "Norwegen zeigt, wie eine gezielte Förderung den Absatz von E-Autos massiv steigern kann", sagt Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach.

Weniger für den Parkplatz zahlen

Bereits wenige Minuten nachdem Groll und einige Ehrengäste auf der Autobahnraststätte das weiße Band mit dem pink-blauen Ionity-Schriftzug durchgeschnitten haben, fährt der erste BMW-Fahrer mit einem i3 vor, zügig folgt ein Mann im E-Jaguar. "Hier in Norwegen ist Veränderung keine Sache der Zukunft mehr", sagt Groll.

Wer in dem nordeuropäischen Land ein E-Auto kauft, zahlt anders als der Käufer eines konventionellen Autos keine Mehrwertsteuer - und muss damit 25 Prozent weniger hinlegen als alle, die sich für einen Verbrenner entscheiden. Auch die Zulassungssteuer, deren Höhe vom Gewicht und Schadstoffausstoß der Fahrzeuge abhängt und einen fünfstelligen Euro-Betrag ausmachen kann, erlässt Norwegen den Besitzern von Elektroautos. So kommt es, dass ein E-Golf, BMW i3 oder Tesla nicht teurer ist als ein vergleichbares Auto mit Verbrennungsmotor.

Und man kommt damit auch besser durch den Alltag: Strombetriebene Autos dürfen in dem skandinavischen Staat die Busspuren nutzen. Auf Parkplätzen, Fähren sowie Mautstraßen zahlen ihre Fahrer maximal die Hälfte ...

