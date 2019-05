Paris (www.aktiencheck.de) - Die letzte Folge der Erfolgsserie "Game of Thrones" hat die Zuschauer, so scheint es, ein wenig enttäuscht, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer, und Enguerrand Artaz, Fondsmanager von La Financière de l'Echiquier. Doch Fans von geopolitischen Intrigen und Thrillern könnten sich damit trösten, dass die aufsehenerregendste Geschichte des vergangenen Jahres nun mit großem Getöse fortgesetzt werde: Der Handelskrieg! Während Anleger auf eine Entspannung zwischen den USA und China gesetzt hatten und ein Handelsabkommen zwischen den beiden Supermächten greifbar schien, brachte Donald Trump diese Zuversicht wieder ins Wanken, so die Experten von La Financière de l'Echiquier. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...