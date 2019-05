flatex Morning-news DAX update: Ein klar negatives Bild zeichnen heute die wichtigen ...

Ein klar negatives Bild zeichnen heute die wichtigen asiatisch-pazifischen Aktienmärkte. Der Hang Seng China Enterprises Index verliert 1,8 Prozent, der Hong Kong Hang Seng Index 1,7 Prozent und der japanische Nikkei fällt um 0,6 Prozent. Lediglich die Börse in Seoul kann um 0,2 Prozent zulegen. Der DAX erholt sich leicht und notiert derzeit bei 11.935 Punkten. Klarer Verlierer ist die Aktie von Bayer mit einem Abschlag von mehr als vier Prozent. Die Futures für den Auftakt in den USA notieren zwischen 0,5 und 0,7 Prozent im positiven Bereich.

Zur Charttechnik: Tiefrot endete gestern der Handelstag für den DAX. Der deutsche Leitindex schloss mit einem dicken Minus von 1,52 Prozent bei 11.876,65 Punkten. Damit ist die Korrekturbewegung, ausgelöst durch den Handelskonflikt zwischen China und den USA, weiterhin in vollem Gange. Im Handelsverlauf gestern testete der Index übrigens eine wichtige Unterstützung in Form des Aufwärtstrends, der sich seit dem letzten markanten Tief am 27.12.18 ausgebildet hat. Derzeit verläuft dieser bei 11.857, auf Schlusskursbasis konnte der DAX also diese Unterstützung verteidigen. Sollte der Index heute unter das gestrige Tagestief bei 11.844 fallen, dann steht wohl ein Test der charttechnisch wichtigen 200-Tage-Linie (EMA-Basis) ins Haus. Aktuell verläuft dieser gleitende Durchschnitt bei 11.753 Punkten, Tendenz noch leicht steigend. Auf dem Weg nach oben sind Widerstände bei 12.053, 12.141, 12.208 und 12.240 auszumachen. Als hartnäckiger Widerstand sollte sich das Jahreshoch 2019 bei 12.435,67 Zählern erweisen, auch wenn diese Kursmarke im Moment deutlich außer Reichweite ist.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/