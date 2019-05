Berlin (ots) -



- Querverweis: Ein Dokument liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Donald Duck feiert am 9. Juni sein 85. Jubiläum. Egmont Publishing lässt ihn mit den Comic-Klassikern Disney Lustiges Taschenbuch, Micky Maus-Magazin und Jubiläumsbänden der Egmont Comic Collection hochleben.



Das Geburtstags-LTB 520 "85 Jahre Donald Duck" (6,50 EUR) mit partyverdächtigen Geschichten erscheint ab dem 21.05.2019 im Handel. Doch aufgepasst! Donald führt schon lange ein Doppelleben! Ab dem 18.06.2019 erscheint das LTB 521 "50 Jahre Phantomias" (6,50 EUR). Zum ersten Mal schlüpfte Donald am 8. Juni 1969 in die Superheldenmaske und wacht seitdem als Phantomias nachts über das verschlafene Entenhausen. Ausgestattet wird er vom Erfindergenie Daniel Düsentrieb mit vollautomatischen Knockoutfäusten oder Laserstrahlern - hier bleibt kein Superheldentraum unerfüllt. Sogar sein berühmter 313 wird mit einem Klick zum Heldenmobil mit Sprungfederreifen, Unsichtbarkeitsspray und Schleudersitz.



Auch das Micky Maus-Magazin feiert Donald Ducks und Phantomias Jubiläum! Mit dem Cover der Ausgabe #12/19 erhält die tollpatschige Ente eine ganz persönliche Widmung - denn es erscheint am 31.05.2019 als Geschenk im Donald-Matrosenoutfit verpackt. In seinem Jubiläumscomic muss er sich die Frage stellen, ob denn wirklich alle seinen Ehrentag vergessen haben - und stolpert schließlich von einem Schlamassel ins nächste. Als Extra liegt der Ausgabe ein 50cm langer Ninja-Stab und fünf offizielle "85 Jahre Donald Duck"-Jubiläumssticker von Panini bei.



Die Ausgabe #13/19 des Micky Maus-Magazins steht dann ab 14.06.2019 ganz im Zeichen von Phantomias! Die Panzerknacker legen sich die neueste Verbrecherausrüstung zu und planen ihren nächsten Coup. Ob die Superschurken dem Superhelden damit ebenbürtig werden? Als Extra liegt der Ausgabe ein witziges Phantomias-Flipper-Spiel bei. Der ECC-Jubiläumsband "85 Jahre Donald Duck" bietet bereits seit 02.05.2019 zu Donalds Ehrentag großformatig eine Auswahl an Geschichten der besten Disney-Zeichner von damals bis heute, darunter De Vita, Scarpa, Camboni u.v.m. (Egmont Comic Collection, ISBN 978-3-7704-4051-1, 160 Seiten, 20,00 EUR).



Auf satten 400 Seiten präsentiert der Band "Phantomias - Schatten über Entenhausen" ab 05.06.2019 zum 50. Jubiläum ein "Best of" voller Spannung, Action und viel Humor - denn auch als Superheld kann Donald natürlich nicht ganz aus seiner Haut (Egmont Comic Collection, ISBN 978-3-7704-4059-7, 30,00 EUR). Für die Vermarktung der Produkte ist die hauseigene Vermarktungsunit Egmont Media Solutions verantwortlich.



Für weiteres Bildmaterial und Informationen registrieren Sie sich hier: http://www.egmont-presseportal.de Sobald Sie Ihre Freischaltungsmail erhalten, können Sie sich erneut unter Ihrem gewählten Benutzernamen und Passwort einloggen und die Download-Funktion nutzen.



Für Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an die untenstehenden Pressekontakte:



OTS: Egmont Ehapa Media GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/8146 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_8146.rss2



Pressekontakt: Anja Adam Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Im Auftrag von: Egmont Ehapa Media GmbH Fon +49 (0)30/ 24 00 85 35 E-Mail a.adam@egmont.de