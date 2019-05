Templestay und Tempel-Mahlzeit-Veranstaltung vom 20. bis 25. Mai in Turin und Rom



Turin, Italien, und Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Ven Jeong Kwan, die in der Netflix-Serie "Chef's Table" im Rahmen der Einführung von Tempel-Mahlzeiten mitspielt, besucht Italien. Wie wäre es, mit ihr zusammen in Italien eine Tempel-Mahlzeit zu genießen, wenn Sie dies noch nie probiert haben?



Der Cultural Corps of Korean Buddhism gab seine Teilnahme an der von der koreanischen Botschaft in Italien, dem Generalkonsulat von Korea in Mailand und dem koreanischen Kulturzentrum in Italien organisierten "2019 Korea Week in Torino" bekannt.



Der Höhepunkt der Veranstaltung ist der Workshop von Ven Jeong Kwan für Baru Gongyang oder der traditionellen Art einer formellen Mönchsmahlzeit, bei der man eine Schale aus Holz namens baru benutzt. 20 Teilnehmer, die sich im Voraus beworben haben, haben sich qualifiziert, um an jedem Workshop teilzunehmen. Im Rahmen des Workshops wird Ven Jeong Kwan die Bedeutung von Tempel-Mahlzeiten und Baru Gongyang erklären, einschließlich der Gelegenheit, davon zu probieren.



Währenddessen organisiert das koreanische Kulturzentrum am 22. Mai in Rom ein Referat, an dem die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, selber eine Tempel-Mahlzeit zuzubereiten. Im Rahmen des Referats werden deren Eigenschaften und Rezepte vorgeführt. Danach wird Yeonnipbap oder gedämpfter Reis in Lotusblätter, gebratene Shiitake-Pilze in Getreidesirup, sowie kimchi aus Tomaten und Gemüse zubereitet.



An dieser Veranstaltung bietet der Cultural Corps of Korean Buddhism ebenfalls ein sogenanntes "Templestay"-Erlebnis an, ein traditioneller, kultureller Erlebnisinhalt von Korea. Templestay bedeutet wörtlich "sich in einem Tempel aufhalten" und ermöglicht den Teilnehmern, einen Tag als buddhistischer Mönch zu erleben und dabei die buddhistische Kultur von Korea kennenzulernen. In diesem Rahmen wird ebenfalls ein Werbevideo zum Thema Templestay gezeigt. Zudem findet eine Ausstellung über Papier-Anziehpuppen und Tempel-Mahlzeiten statt und man kann selber Lotus-Laternen basteln.



Mehr Informationen über das detaillierte Programm und die Antragstellung erhalten Sie auf der Webseite des koreanischen Kulturzentrums in Italien unter http://italia.korean-culture.org.



< Programm der Veranstaltung >



Datum Programm Veranstaltungsort 20. Mai (Montag) Templestay Museum of Eastern Experience Art, Turin Event 21. Mai Baru Gongyang (Dienstag) Workshop 22. Mai Templestay Koreanisches (Mittwoch) Experience Kulturzentrum, Event Rom Referat über Tempel-Mahlzeiten 24. Mai (Freitag) Baru Gongyang Grand Hotel Workshop Palace, Rom 25. Mai (Samstag) Tempel-Mahlzeit VIP-Abendessen



Pressekontakt: Templestay Information Center,support@templestay.com, +82-2-2031-2000 Foto - https://mma.prnewswire.com/media/885191/2019_Korea_Week_in_Torino.jpg