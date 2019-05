Linz (www.anleihencheck.de) - Die konjunkturelle Entwicklung in Tschechien zeigt ein gemischtes Bild, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Industriesektor sei rückläufig, der private Konsum könne nach wie vor mit Zuwächsen aufwarten. Eine Inflationsrate am oberen Ende des Zielbandes habe die Tschechische Zentralbank dazu bewogen, Anfang Mai die Leitzinsen erneut anzuheben (aktuell 2,00%). Auch in Tschechien würden die Auswirkungen des Brexit, die Wirtschaftsentwicklung in der EU und die Handelsstreitereien aus Amerika großer Einflussfaktor auf den Kursverlauf der Tschechischen Krone bleiben. (14.05.2019/alc/a/a) ...

