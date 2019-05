Bremen (ots) - Die Powertrust GmbH, stellt auf der Intersolar 2019 ein neues Produkt vor, das "Powernest". Der Name des Produktes ist Programm. Power steht für Energieerzeugung, genaugenommen für Erneuerbare Energieerzeugung. Der zweite Begriff "nest" ist Hinweis wo die Installation zu finden ist - hoch oben. Powernest ist eine Kombination aus Photovoltaik und Windkraftanlage für den urbanen Raum. Für Wohn- und Bürogebäude konzipiert bietet es die Chance Erneuerbare Energien an Platzen zu erzeugen, an denen mit klassischen Lösungen nicht weiter zu kommen ist. Powernest sorgt im urbanen Raum für maximale Autarkie mit zwei sich ergänzenden volatilen Energien, Wind und Sonne. Gemeinsam mit dem leistungsstarken Klimaschutzspeicher CrystalTower bildet die Kombination Powertrust und Powernest eine leistungsstarke Komponente für effektive CO2 Entlastung in urbanem Umfeld. Powernest und CrystalTower sind einfach in der Nachrüstung und sicher im Betrieb. Beide Produkte sind nachhaltige Elemente der Energiewende. Die Akkus des CrystalTower sind Lithium frei und werden nach Gebrauch zu 99 % wiederverwertet. Powernest und die Klimaschutzspeicher CrystalTower finden Sie auf der Intersolar 2019 in Halle B1, Stand 551. Mehr zu Powernest, Powertrust & nachhaltigem Klimaschutz nach der Intersolar....



Über die Powertrust GmbH aus Bremen:



Powertrust. Voller Energie für Sie. Wenn es um das Speichern und Bereitstellen von erneuerbaren Energien geht, liefert Powertrust weltweit die notwendige technische Lösung, um Strom an Ort und Stelle dann nutzbar zu machen, wenn Sie ihn benötigen. Wir liefern sichere, effiziente und umweltfreundliche Speichersysteme, die mit einem geringen Eigenenergieverbrauch auch unter extremen Bedingungen die volle Leistung bringen. Wir verbinden unterschiedliche Erzeugungsquellen zu einem ganzheitlichen Nutzerkonzept. Powertrust - Intelligent. Energy. Solutions.



OTS: Powertrust GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/134608 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_134608.rss2



Pressekontakt: The Good Guys GmbH Mike Heger An der Spinnerei 16 41844 Wegberg Tel.: 02434 9699079 mike@go4goodguys.com