- BARCLAYS RESUMES MEGGITT WITH 'UNDERWEIGHT' - TARGET 460 PENCE - BOFA CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 1400 (1500) PENCE - 'BUY' - CFRA CUTS IAG PENCE PRICE TARGET TO 680 (780) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES ANGLO AMERICAN TARGET TO 2710 (2350) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 1930 (1660) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 420 (400) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4340 (3870) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES UNITED UTILITIES TARGET TO 860 (800) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES HSBC PRICE TARGET TO 540 (515) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 74 (72) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SHELL B TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2700 (2650) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 630 (614) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 800 (701) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1585 (1638) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 2300 (2800) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1065 (1050) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RESUMES G4S WITH 'EQUAL-WEIGHT' - TARGET 200 PENCE - PANMURE INITIATES FRESNILLO PLC WITH 'HOLD' - TARGET 811 PENCE - RBC RAISES BREWIN DOLPHIN HLDGS PRICE TARGET TO 390 (375) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES FIRSTGROUP TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 160 (95) P - UBS CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 2225 (2575) PENCE - 'NEUTRAL'



