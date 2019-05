Die Tage der Bundeskanzlerin sind gezählt. Wann genau sie das Handtuch wirft, ist noch nicht bekannt, aber voraussichtlich nach der Europawahl. Dann gibt es eine Frage, die auf dem Tisch liegt: Was hat die Klima- und Umweltpolitik bis jetzt gekostet, mit der die Deutschen in den letzten 13 Jahren konfrontiert wurden und die zum Vorbild für alle anderen in der Welt werden sollte? Der beschleunigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...