Der Konzern überdenkt den Verkauf von Tochtergesellschaften und anderen Partnerschaften. Osterloh will die Erhaltung von Arbeitsplätzen durchsetzen.

Der VW-Betriebsrat stellt die vom Autobauer angestoßenen Maßnahmen zum Konzernumbau unter Bedingungen. Nachteile für die Arbeitnehmer müssten verhindert werden, schrieb Betriebsratschef Bernd Osterloh in einem Brief an die Belegschaft der VW AG vom Dienstag, der den Nachrichtenagenturen dpa-AFX und dpa vorliegt.

"Für mögliche Verkäufe haben wir klare Leitplanken vorgegeben", schrieb Osterloh. "Zu diesen verlässlichen Perspektiven zählen gute Arbeit und sichere Beschäftigungsverhältnisse."

Der Konzern will laut Angaben vom Montagabend prüfen, wie es mit dem Anlagenbauer Renk und ...

