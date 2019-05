Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag mit höheren Kursen. Im Verlauf hat die Erholung aber an Schwung verloren und die Kurse notieren unter den Tageshöchstkursen. "Die Anleger halten sich bei den Anschlusskäufen zurück", sagt ein Händler. Die Eskalation im US-chinesischen Handelsstreit bleibe weiterhin das kursbewegende Thema, heisst es am Markt. „.

Source

Den vollständigen Artikel lesen ...