Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) angesichts des angekündigten Börsengangs von Traton auf "Hold" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Analyst Philippe Houchois bleibt in einer am Dienstag vorliegenden Studie bei seiner Marktwert-Schätzung von 15 bis 16 Milliarden Euro für die Lkw-Sparte der Wolfsburger. Er hält den Börsengang für positiv./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2019 / 18:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2019 / 18:20 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-05-14/12:26

ISIN: DE0007664039