Mainz (ots) - Woche 21/19



So., 19.5.



Bitte Programmmänderung beachten:



Zur Erinnerung an Doris Day



14.45 Ein Pyjama für zwei (VPS 14.44/HD/Mono/UT) (Lover Come Back)



Carol Templeton Doris Day Jerry Webster Rock Hudson Peter Ramsey Tony Randall Rebel Davis Edie Adams J. Paxton Miller Jack Oakie Dr. Linus Tyler Jack Kruschen



Regie: Delbert Mann USA 1961



("Diana" entfällt. Weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen.)



