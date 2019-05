Nach der Crash-Woche greifen am Dienstag die Zocker wieder zu bei Steinhoff. Am Vormittag klettert die Aktie des schwer angeschlagenen Möbelherstellers um fünf Prozent. Dabei weiß jeder: Die Lage bei Steinhoff ist nach wie vor brisant. Jeder hat gesehen, wie oft das Unternehmen in den vergangenen Monaten enttäuscht hat.

