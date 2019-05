Die Börse in Frankfurt hat am Dienstagmittag Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 11.935 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,5 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.



Die vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) ermittelten mittelfristigen Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren fielen schlechter als erwartet aus. Der entsprechende Index sank von 3,1 Zählern im April auf nun -2,1 Punkte, wie das ZEW in Mannheim mitteilte. Marktbeobachter hatten dagegen mit einem Anstieg gerechnet. An der Spitze der Kursliste stehen am Mittag die Papiere von RWE, Daimler und Heidelbergcement.



Die Aktien von Vonovia, Bayer und Merck bilden gegenwärtig mit deutlichen Verlusten die Schlusslichter der Liste. Bayer hatte am Montag in den USA einen weiteren Prozess wegen des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat verloren. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 21.067,23 Punkten geschlossen (-0,59 Prozent).