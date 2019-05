Mit dem Anbieter von Kommunikationssystemen hat Deutschland seinen ersten Börsengang im Jahr 2019. Frequentis plant nun eine Expansion - inklusive Übernahmen.

Um Punkt 9:15 Uhr und 24 Sekunden beenden zwei Österreicher die Flaute bei den Börsengängen in Deutschland. Zu diesem Zeitpunkt läuten Norbert Haslacher und Sylvia Burdach die Glocke auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse. Damit haben der CEO und die Vorständin für Finanzen und Controlling die Neuemission ihres österreichischen Familienunternehmens Frequentis verkündet. Bisher hatte es in diesem Jahr keinen offiziellen Börsengang in Deutschland gegeben.

Mit 18 Euro glich der erste Handelspreis der Frequentis-Papiere dem vorher festgelegten Ausgabepreis. Die Preisspanne hatte Frequentis bei 18 bis 21 Euro festgelegt. Gleichzeitig ging das Unternehmen auch in der Wiener Heimat an die Börse, dort lag die erste Taxierung bei 18,10 Euro.

Frequentis kommt damit auf eine Bewertung von etwa 200 Millionen Euro, das Platzierungsvolumen beläuft sich auf 54 Millionen Euro. Kontrollierender Eigentümer bleibt die Familie Bardach, die bei voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption einen Anteil von rund 67 Prozent halten wird, hieß es von der Aktiengesellschaft. Aktionäre könnten künftig mit einer Ausschüttung in Höhe von 20 bis 30 Prozent des Konzerngewinns als Dividende rechnen, erwarten Finanzkreise.

