In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung.



In dieser Ausgabe geht es um Bayer, Allianz, Nordex, Tesla, BYD, Varta und Nel. Zwei Milliarden Dollar muss Bayer an ein Ehepaar zahlen - die Höhe der Summe war und ist ein Schock. Auch wenn die Strafe in einer Berufung wohl noch deutlich reduziert wird, stellt sich die Frage, wie hoch die Gesamtkosten für Bayer bei noch 13.400 ausstehenden Klagen insgesamt werden. Steht vielleicht sogar die Existenz von Bayer auf dem Spiel? Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die vorgelegten Zahlen der Allianz und Nordex, die sehr unterschiedlich ausgefallen sind, um die anhaltende Schwäche der Aktien von Tesla und BYD und um die Höhenflüge vom Batteriekonzern Varta und vom Wasserstoff-Spezialisten Nel. Lohnt jetzt noch der Einstieg oder sollte man als Anleger eher vorsichtig werden?