Bielefeld (ots) - Ab sofort können Gebäudeeigentümer und -betreiber mit synavision Partner beim Projekt "Einsparzähler" werden: Auf rein digitaler Grundlage analysiert synavision den Gebäudebetrieb und schlägt Maßnahmen zur Optimierung vor. Für Gebäudeeigentümer entstehen keine Vorabkosten. Erst wenn Kostenreduzierungen tatsächlich nachgewiesen sind, werden die Einsparungen zwischen Eigentümer und synavision geteilt.



"Für die Partner entstehen keine Kosten für die Identifizierung des Einsparpotenzials oder die Entwicklung von Optimierungsempfehlungen", erklärt Stefan Hindrichs, Geschäftsführer der synavision GmbH, das neue Projekt. "Unser Fokus liegt auf günstigen oder sogar kostenlosen Maßnahmen insbesondere im Bereich der Gebäudeautomation, die durch den Einsatz unserer intelligenten Software identifiziert werden. Die Entscheidung über die Umsetzung treffen selbstverständlich die teilnehmenden Partner selbst."



Im Mittelpunkt des Projekts stehen größere und komplexere Gebäude wie Hochschulen, Hotels, Einzelhandel, Büroimmobilien, Krankenhäuser und größere kommunale Bauwerke. "Wir haben einen Weg gefunden, mit unserer Software künstliche Intelligenz bei Gebäuden so einzusetzen, dass wir Optimierungspotenziale allein auf der Grundlage der vorhandenen Dokumentation und Daten der Gebäudeautomation identifizieren können", erläutert Hindrichs. Das ermöglicht eine Bearbeitung mit minimalem Aufwand für die Kunden, wenig Bürokratie und schnellen Erfolg.



Interessierte Gebäudeeigentümer und/oder -Betreiber können sich unter www.synavision.de informieren und unverbindlich für die Teilnahme anmelden. Da das Projekt nur für einen begrenzten Zeitraum vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert wird, gilt das "First-come-first-serve"-Prinzip. Das heißt, wer zuerst anfragt, kann mit höherer Wahrscheinlichkeit die Vorteile des Projekts nutzen, als spätere Interessenten.



Das Förderprogramm "Pilotprogramm Einsparzähler" des BMWi fördert umso mehr, je mehr Energie eingespart wird. Genauere Informationen zum Programm gibt es unter http://ots.de/W45MWI.



Die synavision GmbH entwickelt digitale Lösungen zum Qualitätsmanagement für die Baubranche. synavision bietet als erstes Unternehmen weltweit Software für Bauherren, Ingenieurbüros und Betreiber an, mit der ein technisches Monitoring für die Gebäudetechnik von der Planung bis zum Betrieb in digitaler Form umgesetzt werden kann. Kunden von synavision sparen mit der innovativen Software jährlich bis zu 30 Prozent der Energiekosten ein.



Presse-Ansprechpartner: synavision GmbH Michael Schwartz Krieler Str. 21 50935 Köln Tel.: 0221 95794980 E-Mail: schwartz@synavision.de