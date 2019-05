Mainz (ots) -



Samstag, 18. Mai 2019, 21.40 Uhr Erstausstrahlung



Barbara Hannigan begann als Sängerin, wurde Dirigentin und startete vor knapp zwei Jahren ihr eigenes Nachwuchsprojekt. Für die Rollenbesetzung der ersten Oper, die sie sich als Dirigentin erarbeitet, geht Barbara Hannigan einen radikal neuen Weg: Sie castet talentierte Nachwuchssängerinnen und -sänger, denen sie ein intensives Coaching anbietet. Maria Stodtmeiers Dokumentation "Barbara Hannigan - ein Opernstar auf neuen Wegen. Von Casting, Coaching und Karriere", die 3sat am Samstag, 18. Mai 2019, um 21.40 Uhr in Erstausstrahlung zeigt, begleitet die Künstlerin dabei, wie sie sich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere auf ihre Anfänge besinnt, Talente fördert und ihnen eine große Bühne bereitet.



Die Figur der "Anne" in Igor Strawinskys tragikomischem Dreiakter "The Rake's Progress" war für die junge Sopranistin Barbara Hannigan die erste Opernrolle ihrer Laufbahn. 2018 war "The Rake's Progress" die erste Oper, die sie sich als Dirigentin erarbeitet. Für die Musiker, die von ihr gecastet, gecoacht und durch die Proben begleitet werden, ist es die Chance, intime Einblicke und Erfahrungen eines Opernstars zu teilen.



Anstatt auf erfahrene Sänger zurückzugreifen, gibt Barbara Hannigan jungen Gesangstalenten aus aller Welt die Möglichkeit, Teil des Nachwuchsprogramms "Equilibrium" zu werden. Nach zum Teil schmerzlichen Erfahrungen aus ihrer eigenen Laufbahn verfolgt sie dabei einen ganzheitlichen Ansatz: respektvoller Umgang, intensives Zuhören und ein ehrlicher Austausch sollen die Sänger stark machen für ihre Karriere im Opernbetrieb. Hannigan legt ihren Fokus auch auf Themen außerhalb der Musik, die einen Karriereverlauf beeinflussen können: den Umgang mit Einsamkeit, den Stress der Reisen zwischen den Auftrittsorten, das Aushalten von Erschöpfungszuständen und Krankheiten.



