Erstmals findet im Rahmen dieser Konferenz eine eigene Session zu Tumortherapiefeldern statt

Novocure (NASDAQ: NVCR) gab heute bekannt, dass es mit 13 Präsentationen und einem Symposium zu Tumortherapiefeldern auf der 70. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie (DGNC) vertreten ist, die vom 12. bis zum 15. Mai in Würzburg stattfindet. Die Präsentationen setzen sich aus sechs Vorträgen und sieben Posterpräsentationen zusammen. Im Rahmen eines Lunch-Symposiums werden sieben Referenten Themen rund um die Behandlung mit Tumortherapiefeldern erörtern.

"Wir freuen uns, dass Tumortherapiefelder ein wichtiger Teil des Dialoges der DGNC geworden sind", so Thomas Hefti, Vice President of Europe and Emerging Markets bei Novocure. Die DGNC dient als Forum für den Austausch wichtiger wissenschaftlicher Informationen. Wir freuen uns darauf, unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Tumortherapiefeldern vorzustellen und damit einen Beitrag zur Diskussion zu leisten."

Vorträge

(V001) Studie zur Anwendung von TTFields in der klinischen Routine, bei Patientinnen und Patienten mit einem neudiagnostizierten Glioblastom in Deutschland (TIGER [TTFields in Germany]-Studie ). O. Bähr (Frankfurt am Main, Frankfurt), M. Glas (Essen). 8 bis 8.10 Uhr MESZ, 13. Mai

(V002) Tumortherapiefelder (TTF) mit unterschiedlichen Einstellungen in verschiedenen Gliomzelllinien. G. Hatipoglu Majernik (Hannover). 8.10 bis 8.20 Uhr MESZ, 13. Mai

(V003) Die Permeabilität der Blut-Hirn-Schranke wird durch Tumor Treating Fields (TTFields) in vitro und in vivo beeinflusst. E. Salvador (Würzburg). 8.20 bis 8.30 Uhr MESZ, 13. Mai

(V004) Die Wirkung von Tumortherapiefeldern auf die Zellmorphologie und Invasion verschiedener Tumorzellen. A. Kinzel (München). 8.30 bis 8.40 Uhr MESZ, 13. Mai

(V005) Höhere TTFields-Dosen im Tumorbett erhöhen den Überlebensvorteil bei Patienten mit einem neu diagnostizierten Glioblastom. Z. Bomzon (Haifa, IL). 8.40 bis 8.50 Uhr MESZ, 13. Mai

(V006) Open-label-Phase-1-Studie zur Untersuchung einer personalisierten und zielgerichteten Remodellierungsoperation zur Maximierung der TTFields-Intensität beim rezidivierenden Glioblastom Interim-Analyse und Sicherheitsbewertung (OptimalTTF-1). N. Mikic (Aarhus, DK). 8.50 9.00 Uhr MESZ, 13. Mai

Posterpräsentationen

(P169) Die bioelektrischen Eigenschaften von intrakraniellen Tumoren. M. Proescholdt (Regensburg). 1.35 bis 1.40 Uhr. MESZ, 14. Mai

(P201) Die Inhibition von Aurora-Kinasen erhöht die Effektivität einer Behandlung mit Tumor Treating Fields bei Glioblastom-Patienten. D. Krex (Dresden). 1.20 bis 1.25 Uhr. MESZ, 14. Mai

(P202) Simulation der TTFields-Verteilung in patientenspezifischen Kopfmodellen. Z. Bomzon (Haifa, IL) 1.25 bis 1.30 Uhr, MESZ, 14. Mai

(P203) PriCoTTF eine Phase-I/II-Studie zu Tumortherapiefeldern vorausgehend und konkomitant zu Strahlentherapie und Temozolomid im neudiagnostizierten Glioblastom. L. Lazaridis (Essen). 1.30 bis 1.35 Uhr. MESZ, 14. Mai

(P205) Sicherheitsprofil von Tumortherapiefeldern (TTFields) in älteren Patienten eine Post-Market-Surveillance-Analyse. L. Lazaridis (Essen). 1.40 bis 1.45 Uhr. MESZ, 14. Mai

(P206) Sicherheitsprofil von Tumortherapiefeldern (TTFields) in der EMEA-Region Datenanalyse aus der klinischen Routine. L. Lazaridis (Essen) 13.45 bis 13.50 Uhr MESZ, 14. Mai

(P207) Der Effekt von 'tumor-treating fields' als Zugabe zu Chemotherapie in Patienten mit Glioblastom-Rezidiv. P. Spindler (Berlin) 13:50 bis 13:55 Uhr MESZ, 14. Mai

Lunch-Symposium

12.15 bis 1.15 Uhr. MESZ, 14. Mai

D. Krex: Aurora-Kinase-Inhibierung in Kombination mit Tumortherapiefeldern (TTFields) (Deutsch)

L. Lazaridis: Klinische Erfahrungen mit der Kombination von TTFields und CCNU/TMZ CeTeG) (Deutsch)

C. Kramm: TTFields bei pädiatrischen Patienten

M. Stein: Protonenboost- und Optune-Therapie beim Glioblastom

M. Glas: TTFields in Kombination mit Strahlentherapie aktuelle Daten und klinische Entwicklungen

M. Proescholdt: Identifikation compliance-relevanter Parameter bei TTFields-Behandlung

A. Kessler: Erfahrungen mit TTFields und Patiententreffen von TTFields-Patienten in Würzburg (Deutsch)

Über Novocure

Novocure ist ein weltweit tätiges Onkologie-Unternehmen mit dem Ziel, durch die Entwicklung und Vermarktung seiner innovativen Therapie, sogenannte Tumortherapiefelder (TTFields), das Leben von Patienten mit einigen der aggressivsten Formen von Krebs zu verlängern. Bei den Tumortherapiefeldern handelt es sich um eine Krebstherapie, die mithilfe elektrischer Felder mit speziellen Frequenzen die Teilung von Zellen solider Tumoren unterbricht. Das kommerziell verfügbare Produkt von Novocure ist für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit Glioblastom zugelassen. Novocure verfügt über laufende und abgeschlossene klinische Studien, in denen die Anwendung der Tumortherapiefelder bei Mesotheliomen, Hirnmetastasen, nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, Eierstockkrebs und Leberkrebs untersucht wird bzw. wurde.

Novocure mit Hauptsitz in Jersey ist in den USA in Portsmouth (New Hampshire), Malvern (Pennsylvania) und New York City tätig. Darüber hinaus unterhält das Unternehmen Niederlassungen in Deutschland, der Schweiz, Japan und Israel. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.novocure.com. Folgen Sie uns auf www.twitter.com/novocure.

