Bern (ots) - Der Swiss Investment Fund for Emerging Markets

(SIFEM), die Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft des Bundes,

schloss 2018 Investitionsvereinbarungen über 70 Millionen Dollar ab.

Insgesamt ist SIFEM auf Kurs, die Ziele für den strategischen

Zeitraum 2018-2020 zu erreichen. Die Marktvolatilität an den

Investitionsstandorten führte 2018 jedoch zu einem Betriebsverlust

von 22,5 Millionen Franken.



SIFEM tätigte im Jahr 2018 acht neue Investitionen, sowohl in

Private Equity Fonds als auch in Finanzinstitutionen in

Lateinamerika, Subsahara Afrika sowie in Ost- und Südostasien.

Beinahe 40 Prozent der Kapitalverpflichtungen wurden für Fonds in am

wenigsten entwickelte Länder, insbesondere in Subsahara Afrika,

zugesagt. Die Gelder sollen KMU sowie schnell wachsenden Unternehmen

helfen zu expandieren und sichere und formelle Arbeitsplätze zu

schaffen. Die Unternehmen werden dabei unterstützt, international

anerkannte Umwelt-, Sozial- und Gouvernanzstandards einzuhalten und

zu verbessern.



Im ersten Jahr der Strategieperiode 2018-2020 ist SIFEM insgesamt

auf gutem Weg, die vom Bundesrat gesetzten entwicklungspolitischen

und finanziellen Ziele zu erreichen. Einzig das Nettowachstum an

Arbeitsplätzen lag unter den Erwartungen. Dies ist auf das schwierige

wirtschaftliche Umfeld in einigen Schwerpunktländern zurückzuführen.

SIFEM schloss das Geschäftsjahr 2018 mit einem operativen Verlust von

22,5 Millionen Franken ab. Dieser Verlust steht im Zusammenhang mit

der Wertminderung einer Investition im Vergleich zu 2017. Die

insgesamt gute Entwicklung des restlichen Portfolios zeigt jedoch,

dass die Anlagestrategie von SIFEM langfristig funktioniert.



Jörg Frieden, Verwaltungsratspräsident von SIFEM, ist

zuversichtlich: «Als Impact Investorin in schwierigen Kontexten mit

einem langfristigen Anlagehorizont hat SIFEM gelernt, mit der

Volatilität umzugehen, die kurzfristig in diesen Märkten auftreten

kann. Das aktuelle Portfolio ist gesund, und ich bin überzeugt, dass

die in den letzten Jahren bewilligten Investitionen die vom Bundesrat

erwarteten Renditen und Entwicklungseffekte generieren werden.»



Die Generalversammlung der SIFEM genehmigte am 14. Mai 2019 den

Jahresbericht und die revidierte Jahresrechnung 2018. Einen

ausführlichen Einblick in die Jahreszahlen der SIFEM AG vermittelt

der Geschäftsbericht 2018, welcher unter www.sifem.ch eingesehen

werden kann.



