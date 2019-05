Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Börsen ist die Ausverkaufsstimmung erst einmal gestoppt. Am Dienstagmittag erholt sich der DAX um 0,5 Prozent auf 11.931 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,8 Prozent auf 3.346 Punkte an. Dabei liegen nun alle Branchenindizes mehr oder weniger stark im Plus. Einerseits hat sich US-Präsident Donald Trump zuversichtlich geäußert, dass die Handelsgespräche zwischen China und den USA letztlich erfolgreich sein würden. Noch habe er nicht entschieden, ob auch die restlichen chinesischen Importe in die USA von 325 Milliarden Dollar mit Zöllen belegt werden sollen.

Andererseits gibt es auch einige Indizien, dass die Talfahrt nun zumindest eine längere Pause einlegen könnte. So seien die Investoren nun bereits stark gegen fallende Kurse abgesichert, in Europa noch stärker als in den USA. Und der DAX habe seinen Dezember-Aufwärtstrend am Montag zwar getestet, aber auch verteidigt, heißt es.

Auf Unternehmensseite gilt es erneut, eine Flut von Quartalszahlen zu verarbeiten, so von Allianz, Merck KGaA und Thyssenkrupp. Während Allianz nach ihren Geschäftszahlen steigen, leiden Thyssenkrupp mit leichten und Merck mit deutlichen Abschlägen unter der Geschäftsentwicklung.

Gewinner Nummer eins sind allerdings RWE mit einem Plus von 3,3 Prozent, und zwar im Vorfeld der Quartalszahlen am Mittwoch. Daneben stehen Bayer im Blick, der Konzern hat in den Verfahren um Monsantos Unkrautvernichter Roundup die dritte Niederlage erlitten.

Bayer erneut verurteilt - Vonovia und Hellofresh mit Platzierungen

Eine Jury im nordkalifornischen Oakland verurteilte Bayer zu gut 2 Milliarden Dollar, weil sie den Anwälten eines Paares gefolgt ist, das seinen Lymphdrüsenkrebs auf den langjährigen Einsatz von Glyphosat in seinem Garten zurückführt. Große Schadenersatzzahlungen werden zwar in der Berufung häufig reduziert. Das kurzfristige Sentiment für das Pharma- und Chemieunternehmen bezeichnen die Analysten der Citi gleichwohl als "schrecklich". Für die Aktie geht es um 2,3 Prozent nach unten.

Der Immobilienkonzern Vonovia hat die Aktien aus seiner Kapitalerhöhung bei 45,10 Euro verkauft. Platziert wurden 16,5 Millionen Aktien bei institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich damit auf 744,15 Millionen Euro vor Provisionen und Kosten. Mit dem Erlös soll unter anderem eine Portfolio-Akquisition der schwedischen Tochter Victoria Park auf Konzernebene refinanziert werden. Die Aktie notiert 2,6 Prozent im Minus bei 47,54 Euro.

Rocket Internet hat sich für etwa 350 Millionen Euro vom restlichen Anteil an Hellofresh getrennt. Der Berliner Startup-Inkubator teilte mit, dass die 43,7 Millionen Aktien des Kochboxenversenders für 8,00 Euro je Aktie platziert wurden. Die Aktie notiert lediglich 0,7 Prozent leichter bei 8,52 Euro und damit deutlich oberhalb des Platzierungspreises. Positiv wird gesehen, dass sich der Hauptaktionär komplett verabschiedet hat und damit ein potenzieller Aktienüberhang nicht mehr vorhanden ist.

VW mit Lkw-Plänen rauf - Scout24 nach Scheitern der Übernahme schwach

Für die VW-Aktie geht es um 1,1 Prozent nach oben, nachdem der Konzern nun doch an seinen Börsenplänen für Traton festhält. Die Analysten von Jefferies beziffern den Wert der Lkw-Tochter Traton auf 15 bis 16 Milliarden Euro.

Dagegen geben Scout24 um 4,7 Prozent nach auf 43,58 Euro. Der Übernahmeversuch zweier Finanzinvestoren ist gescheitert, weil die geforderte Mindestannahmeschwelle von mindestens 50 Prozent nicht erreicht worden ist.

Drei DAX-Unternehmen mit Zahlen

Allianz steigen um 1,2 Prozent. Die Geschäftszahlen sind besser ausgefallen als erwartet, vor allem der starke Anstieg der Prämieneinnahmen überrascht positiv. Zudem ist die Schaden-Kosten-Quote verbessert worden.

Thyssenkrupp hat im zweiten Quartal trotz eines leichten Wachstums weniger verdient und ist unter dem Strich in die roten Zahlen gerutscht. In nahezu allen Geschäftsfeldern gingen die Ergebniskennziffern zurück, besonders deutlich aber bei Stahl und im Werkstoffhandel. Zwar bewerten Analysten den Auftragseingang ebenso wie den freien Cashflow positiv, für die Aktie geht es trotzdem um 0,5 Prozent nach unten.

Merck KGaA fallen um 2 Prozent. Trotz höherer Einnahmen hat der Pharma- und Spezialchemiekonzern im ersten Quartal weniger verdient als erwartet.

In der zweiten Reihe geht es mit K+S um 4,7 Prozent nach oben. Eine gute Nachfrage und steigende Preise haben Umsatz und Gewinn nach oben getrieben. Der Biotechnologie-Konzern Evotec hat im ersten Quartal 2019 dank eines guten Basisgeschäfts und höherer Meilensteinerträge Umsatz und Ergebnis kräftig gesteigert, an der Börse notiert der Titel am Mittag knapp 6 Prozent fester.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.345,57 0,75 24,79 11,47 Stoxx-50 3.073,23 0,63 19,37 11,35 DAX 11.931,42 0,46 54,77 13,00 MDAX 25.371,07 1,33 333,89 17,52 TecDAX 2.784,14 1,44 39,47 13,63 SDAX 11.143,69 0,65 71,49 17,19 FTSE 7.221,95 0,81 58,27 6,47 CAC 5.316,82 1,03 54,25 12,39 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,07 0,00 -0,31 US-Zehnjahresrendite 2,41 0,01 -0,27 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.00 Uhr Mo, 18:27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1230 +0,05% 1,1241 1,1235 -2,0% EUR/JPY 123,16 +0,43% 123,22 122,58 -2,1% EUR/CHF 1,1319 +0,23% 1,1313 1,1304 +0,6% EUR/GBP 0,8670 +0,12% 0,8673 0,8676 -3,7% USD/JPY 109,68 +0,41% 109,63 109,10 +0,0% GBP/USD 1,2953 -0,08% 1,2959 1,2951 +1,5% Bitcoin BTC/USD 8.069,26 -0,61% 8.037,76 7.877,76 +117,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,59 61,04 +0,9% 0,55 +31,2% Brent/ICE 70,90 70,23 +1,0% 0,67 +28,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.297,84 1.299,91 -0,2% -2,08 +1,2% Silber (Spot) 14,78 14,78 0% 0 -4,6% Platin (Spot) 859,75 853,93 +0,7% +5,82 +7,9% Kupfer-Future 2,74 2,73 +0,4% +0,01 +3,9% ===

