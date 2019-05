Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAP nach dem Besuch der Entwicklerkonferenz Sapphire auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Er komme mit einem etwas positiveren Gefühl von der Veranstaltung zurück, schrieb Analyst Gal Munda in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die eigentlichen Gründe für seine Kaufempfehlung hätten sich nicht geändert. Denn nunmehr fragten sich die Kunden nicht mehr, ob, sondern nur noch wann sie zur Technologie S/4 HANA wechseln werden./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2019 / 09:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2019-05-14/13:35

ISIN: DE0007164600