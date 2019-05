Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle auf "Buy" mit einem Kursziel von 109 Franken belassen. Ein Besuch beim Unternehmen habe ihre Kaufempfehlung bestätigt, schrieb Analystin Pinar Ergun in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Unter anderem sei der Lebensmittelkonzern bei Neuerungen besser und schneller geworden, was sich günstig auf Umsatz und Margen auswirken sollte./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2019 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0095 2019-05-14/13:42

ISIN: CH0038863350