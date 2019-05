Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für PSA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 21,50 Euro belassen. Eine Kombination von Peugeot und Fiat, wie sie in zahlreichen Presseberichten thematisiert wurde, wäre äußerst günstig, schrieb Analyst David Lesne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine derartige Kombination würde die geplante Expansion von PSA begünstigen./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2019 / 17:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000121501