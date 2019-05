BERLIN (Dow Jones)--Die Volkswagen-Konzernspitze erhält während der Hauptversammlung viel Kritik von Aktionären für den aus ihrer Sicht zu zögerlichen Umbau. Kritisch hinterfragen Investoren auch den massiven und mit Risiken behafteten Schwenk zur Elektromobilität.

"Der angekündigte Traton-Börsengang ist zwar zu begrüßen", sagte Ingo Speich vom Sparkassenfonds Deka während der Hauptversammlung. Allerdings habe VW in den vergangenen Monaten viel Zeit verloren. VW-Chef Herbert Diess müsse den Umbau von VW stärker voranbringen, forderte Speich. Zweifel äußerte er auch an den Kontrollmechanismen vor allem mit Blick auf den Dieselskandal. Die Transparenz sei nicht angemessen. "Aus Sicht von Corporate Governance ist VW das traurige Schlusslicht im DAX", so Speich.

Kritik an der Transparenz kam auch von Michael Viehs vom britischen Fondsmanager Hermes. Es sei beispielsweise nicht klar, wie VW die Klimaziele wirklich erreichen wolle. Mit Blick auf den Aufsichtsrat kritisierte Viehs die Besetzung mit Blick auf die Unabhängigkeit, Erfahrung und Kompetenz. "Auch vier Jahre nach Ausbruch des Dieselskandals ist die Besetzung des Aufsichtsrates fraglich", so Viehs. Das Kontrollgremium wird beispielsweise von Hans Dieter Pötsch geleitet, er war unter dem früheren CEO Martin Winterkorn Finanzvorstand.

Zufrieden äußerte sich Viehs mit den bisher von Herbert Diess auf den Weg gebrachten Maßnahmen zur Neuausrichtung des Konzerns. Viehs lobte besonders die Elektrostrategie, mit der VW "klar auf die Überholspur" wechsele. Das sei ein erster Schritt und VW sei ambitionierter als viele Wettbewerber. Ulrich Hocker, Präsident der Schutzvereinigung DSW fragte hier, ob VW den Zeitplan für Elektromodelle einhalten werde. Zudem müsse der Konzern darlegen, dass angesichts des zunehmend größeren Angebots an Elektromodellen die Belieferung von Batteriezellen gesichert sei.

VW-Konzernvorstand Stefan Sommer erklärte daraufhin, dass es ausreichend Kapazitäten für Batteriezellen geben werde. Der Wolfsburger Konzern wird derzeit vor allem von den asiatischen Unternehmen SKI, LG Chem und CATL versorgt. Später plant VW den Aufbau einer eigenen Fertigung voraussichtlich in Niedersachsen mit einem Partner.

May 14, 2019

