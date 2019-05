Nach einem starken Vortag verliert der Dax am Donnerstag wieder etwas. Bewegung in die Märkte dürften heute BMW, Thyssen-Krupp und Vonovia bringen.

Der Dax geht am Donnerstagmorgen etwas leichter in den Handel: mit 12.077 Punkten liegt der deutsche Leitindex etwa 0,2 Prozent schwächer. Vorbörslich hatten sich leichte Verluste bereits angekündigt.

Dabei ging es am Vortag noch recht turbulent an der Frankfurter Börse zu: Vorbörslich lag der Dax über der Marke von 12.000 Punkten, rutschte im Verlauf des Tages ab und drehte zum Tagesende ins Plus. Geschlossen hat der Dax bei 12.099 Punkten 0,9 Prozent im Plus. Eine Nachricht aus den USA hat den Anlegern Mut gemacht.

Kurz nach 16 Uhr wurde bekannt, dass US-Präsident Donald Trump seine Entscheidung über Strafzölle für europäische Importwagen und Bauteile um bis zu sechs Monate verschieben wolle. Drei Regierungsmitarbeiter teilten das der Nachrichtenagentur Reuters mit. Bis Samstag soll eine offizielle Erklärung folgen. Besonders die Autowerte profitierten von der Nachricht, sowohl Daimler als auch BMW gewannen jeweils um drei Prozent.

Für BMW könnte der heutige Handelstag jedoch unangenehm werden. Auf der BMW-Hauptversammlung dürfte mit kritischen Fragen der Aktionäre gerechnet werden, immerhin sank der Börsenkurs des Autokonzerns seit dem letzten Aktionärstreffen um 25 Prozent, Gewinn und Dividende schrumpfen. BMW investiert derzeit in Elektroautos und Autonomes Fahren, gleichzeitig muss der Hersteller mit schwächerer Nachfrage in Europa und den USA kämpfen.

Auch die Aktionäre des Wohnungskonzerns Vonovia sind zur Hauptversammlung geladen. Deutschlands ...

