Beide Generatoren sind in Bild 1 dargestellt. Sie generieren Signale mit einer Auflösung von 16 Bit, was die Genauigkeit für jede einzelne Wellenformabstufung erhöht. Anpassbare Filter erhöhen die Optionen, wie die einzelnen Punkte des Signals zusammenlaufen.

Ohne dass die einzelnen Punkte der Wellenform noch einmal generiert werden müssen, muss bei den Geräten nur die Bandbreite des Signals über die präzisen Hochfrequenzgrenzwerte angepasst werden. Das ist die Essenz der SiFi-II-Technologie und macht diese AWG-Generatortypen zu den flexibelsten Geräten, die es auf dem Markt gibt.

Hohe Auflösung mit 16 Bit

Die Auflösung der Wellenform ist ein wichtiges Merkmal von jedem arbiträren Funktions-Generator. Bei modernen Generatoren wird die Auflösung in Bit gemessen. Wenn zum Beispiel ein Generator ein Signal mit 10 VSS ausgibt, dann können die Werte innerhalb der 10 V bei 14 Bit mit 214 oder 16.384 Werten ausgegeben werden. Der kleinste Einzelabstand zum benachbarten Wert liegt bei 10 V, dividiert durch 16.384 Werte, was einen minimalen Abstand von 610 µV ergibt. Wenn ein benötigter Spannungswert zwischen den Abstandswerten liegt, dann wird dieser auf den näherliegenden n × 610-µV-Wert verschoben. Somit wird ein kleiner Fehler zum gewünschten Spannungswert generiert.

Über die Zeit kann dieser Fehler einen substanziellen Unterschied zur Signalgenauigkeit hervorrufen und hat letztlich Auswirkung auf das Test-Device. Mit einem 16-Bit-Generator lässt sich derselbe Spannungswert von 10 Vpp in 65.536 Werte unterteilen. Jedes der zusätzlichen Bit hat zwei Zustände (0 oder 1) und somit lassen sich viermal mehr Werte als in einem 14-Bit-Generator ausgeben. Somit ist der oben beschriebene Fehler viermal geringer und wurde somit deutlich reduziert. Aber das ist nicht der einzige Effekt. Sobald mehr Spannungswerte erzeugt werden, wird auch der Geschwindigkeitsvorteil des Gerätes besser genutzt, da das Gerät öfter in der Lage ist die Ausgangsspannung anzupassen.

Um diese Funktionen zu beschreiben, wurde in Bild 2 ein Arbiträr-Signal mit 8192 Punkten erzeugt. Das Signal besteht aus einer langsam ansteigenden ...

