Regierungsvertreter und Opposition aus Venezuela reisen nach Norwegen. An dem Krisengespräch sollen ranghohe Mitglieder beider Seiten teilnehmen.

Vertreter der Regierung und Opposition in Venezuela sind für Gespräche zur Lösung der Krise nach Norwegen gereist. Dies teilten venezolanische Amtsträger am Mittwoch (Ortszeit) mit. An den Sondierungsgesprächen in Oslo würden ranghohe Mitglieder beider Seiten teilnehmen.

