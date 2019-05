Am Mittwoch startete ein fahrerloser Elektro-Lkw seine Fahrt auf einer öffentlichen Straße in Schweden. Sein Entwickler Einride und der Logistikkunde DB Schenker bezeichnen den nahezu lautlosen Riesen als Weltneuheit. Der T-Pod hat die Erlaubnis kurze Fahrten - zwischen einem Lager und einem Terminal - auf einer öffentlichen Straße in einem Industriegebiet in Jönköping, einer 93.800 Einwohner Stadt ...

