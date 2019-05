Handelsstreit zwischen den USA und der EU wieder im Fokus ++ Einige negative Schlagzeilen begrenzten Aufwärtspotenzial ++ US-Einzelhandel enttäuscht ++ BIP-Daten aus Deutschland ++ DE30 kämpft um wichtigen technischen Bereich ++Auch am gestrigen Mittwoch war es US-Präsident Donald Trump, der die Aktienmärkte bewegte. Diesmal sorgten seine Pläne, die Autozölle auf US-Importe aus der EU und Japan zu verschieben, für ein Aufatmen und bewahrten damit die Wall Street vor einem weiteren Ausverkauf. Der marktbreite S&P 500 setzte bereits kurz nach der US-Eröffnung zu einem erneuten Test der Unterstützungszone von 2.800 bis 2.820 Punkten an, drehte dann aber um und konnte innerhalb von nur zwei Minuten um 0,6% zulegen. Am Ende schloss der US-Aktienindex leicht oberhalb der 2.850 Punkte-Marke. Letztens wurden in Washington die Autoimporte in die USA (aus EU und Japan) als Bedrohung der nationalen Sicherheit eingestuft. Eine potenzielle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...