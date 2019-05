FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.05.2019 - 11.00 am



- BERENBERG INITIATES ROTORK WITH 'HOLD' - TARGET 280 PENCE - BERENBERG INITIATES SPECTRIS WITH 'HOLD' - TARGET 2440 PENCE - BERENBERG INITIATES SPIRAX-SARCO WITH 'BUY' - TARGET 10510 PENCE - BERENBERG RAISES GVC HOLDING PRICE TARGET TO 1130 (1100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PREMIER OIL PRICE TARGET TO 130 (120) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SANNE GROUP PRICE TARGET TO 800 (670) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 780 (790) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 1950 (2000) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 830 (850) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED -0.38% TO 7269 (CLOSE: 7296.95) POINTS BY IG - HSBC INITIATES FUNDING CIRCLE WITH 'BUY' - TARGET 310 PENCE - JPMORGAN CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 580 (585) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 683 (765) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MARSTONS PRICE TARGET TO 127 (123) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 1000 (1200) PENCE - 'HOLD' - KEPLER CHEUVREUX CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 100 (125) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS DOMINO'S PIZZA PRICE TARGET TO 180 (190) PENCE - 'SELL' - MORGAN STANLEY CUTS BRITISH LAND TARGET TO 600 (620) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - ODDO BHF RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1645 (1630) PENCE - 'NEUTRAL' - PEEL HUNT CUTS SECURE TRUST BANK TO 'REDUCE' ('HOLD') - SOCGEN RAISES COMPASS GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2000 (1690) PENCE



